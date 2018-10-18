На Украине находятся смельчаки, в открытую говорящие, что большинство крымчан сделали свободный выбор

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий заявил, что в поездках по Крыму не встречал достаточного количества жителей, которые выражали бы свое недовольство вхождением региона в состав России.

По его словам, он часто посещает полуостров "по украинскому паспорту, на украинских номерах и с украинским флажком". При этом сам не признает Крым российским. Однако считает, что большинство крымчан довольны воссоединением с Российской Федерацией.

"Честно говорю абсолютно, положа руку на сердце: очень мало встречаю людей, которые откровенно недовольны тем, что они сегодня живут под российским флагом. Большинство людей действительно пошли на референдум. Я не поддерживаю референдум, я не поддерживаю аннексию, я просто говорю факты", – сообщил нардеп в эфире телеканала NewsOne.

Также Балицкий отметил, что на полуострове после возвращения под юрисдикцию РФ произошли существенные изменения. В качестве примера он привел активное строительство дорог, кроме того, в Крыму "вырастают огромные поликлиники" и в целом царит порядок. И тут же раскритиковал ситуацию в Незалежной.



"Я уже не говорю про мост, я говорю о тех правилах. Вот простой пример: сегодня я ехал на передачу по проспекту Победы. Прямо на автобусной линии стоят напропалую машины, проехать просто невозможно, на Крещатике стоят машины. В Крыму же машины эвакуируются практически моментально", – указал депутат.

Сегодня о крымском референдуме и выборе народа говорил на форуме "Валдай" президент РФ Владимир Путин в Сочи. По его мнению, это был демократический выбор жителей региона, их никто не принуждал проявлять гражданскую позицию.

"Не потому, что мы пришли и что-то схапали", – цитирует URA.RU российского лидера. Он напомнил, что решение о независимости Косово принимал парламент и никакого референдума не проводилось. Путин подчеркнул, что о принадлежности территорий можно спорить бесконечно.