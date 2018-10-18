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США предоставили компромат на деятелей Евромайдана

Фото: GLOBAL LOOK press/Emeric Fohlen
Штатам пытаются донести информацию о роли прошлой американской администрации в свержении Януковича

Защита смещенного в результате госпереворота в 2014 г. четвертого президента Украины Виктора Януковича во время встречи с неожиданно нагрянувшими на этой неделе в Незалежную юристами из США Джоном Паппалардо и Джо Ридером передала им материалы, которые могут стать "предметом детального рассмотрения на самом высоком уровне" в Вашингтоне.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат сбежавшего в Россию экс-главы государства Виталий Сердюк.

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С его слов, американцам предоставили "детальную информацию и документы, касающиеся расстрелов правоохранителей и протестующих на Майдане, а также причастности к этому (депата от "Народного фронта") Сергея Пашинского, (спикера Верховной рады) Андрея Парубия, (внефракционного нардепа) Владимира Парасюка и других".

"Кроме того, мы предоставили информацию и документы, касающиеся вооруженного антиконституционного захвата власти в государстве, произошедшего зимой 2014 года, роли прошлой администрации президента США (Барака Обамы) и посольства США на Украине в тех событиях, а также фактов систематического нарушения прав человека и коррупции высшими украинскими чиновниками", – написал Сердюк.

Защитник Януковича отметил, что с американскими коллегами обсудили "незаконное политическое преследование" его клиента и самих адвокатов. Им предоставили всю документацию, подтверждающую вынесение судьями Оболонского районного суда Киева заведомо неправосудных, как считает юрист, решений, а также свидетельства, что в отношении беглого президента неправомерные действия совершали сотрудники Генпрокуратуры и лично ее глава Юрий Луценко.

"Все переданные и собранные нами в будущем улики незаконных действий нынешнего политического руководства Украины, а также судей и прокуроров, вовлеченных в фабрикацию уголовных дел, станут предметом детального рассмотрения на самом высоком уровне в США и должны повлечь жесткую реакцию со стороны правительства США, которое выделяет огромные финансовые средства, в том числе, и для установления на Украине принципов законности и верховенства права", – подчеркнул Сердюк.

О том, что в Киев прилетели два известных штатовских "ревизора", близких к команде нынешней администрации Белого дома, написало 16 октября украинское издание "Страна.ua", о чем ему сообщили источники в дипломатических кругах. Причем этой визит не афишируется широко.

Отмечается, что Паппалардо имеет большую практику с делами, связанными с коррупцией за рубежом, мошенничеством, инсайдерской торговлей и отмыванием денег. Ридер же занимал пост замминистра обороны США во времена президентства Билла Клинтона с 1993 по 1997 год. У него и по сей день сохранились тесные контакты с оборонным ведомством.

Теперь в Незалежной гадают: что послужило такому неожиданному визиту столь уважаемых американских юристов. Вариантов несколько: расследование влияния предыдущей администрации на украинские события 2013-2014 годов; сбор данных о коррупционных схемах постмайданных властей; возможные связи команды Хиллари Клинтон и Киева во время предвыборной кампании 2016 г; не исключен аудит местного ВПК, получающего деньги из США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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