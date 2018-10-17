Американцы и европейцы оценили отдых в России

Глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что в этом году в регион приехали гости из 132 стран мира.

"Это рекорд за всю историю Крыма... В украинский период полуостров посещали представители ориентировочно из 50 стран", – приводит слова Черняка РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что люди приезжают и из ближнего, и из дальнего, и из очень дальнего зарубежья. Очень привлекательным для гостей из-за рубежа стал лечебный туризм. "Им наплевать на санкции и что там говорят о Крыме, они уже на своем опыте знают, что лечение у нас на высшем уровне и заменить его ничем невозможно", – подчеркнул Черняк. При этом крымские санатории пользуются спросом у иностранцев весь год, а не только в высокий сезон.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 г. по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.

В свою очередь, сопредседатель оргкомитета V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров рассказал "Известиям", что украинскую делегацию официально пригласили принять участие в мероприятии. В Верховной раде в ответ на это заявили, что решение о поездке на форум правильнее будет принять ближе к его началу.