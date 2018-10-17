Неприкасаемых нет: задержан вице-премьер Крыма

Чиновник в это время находился в Москве

В Крыму ведется комплексная работа по очистке власти от коррупции. Об этом заявил глава Крымской республики Сергей Аксенов, комментируя задержание вице-премьера Виталия Нахлупина.

"Неприкасаемых нет и не будет", – написал Аксенов в своей соцсети. Он выразил уверенность, что следствие и суд разберутся в ситуации, и сообщил, что в настоящее время следственные действия ведутся в отношении ряда крымских чиновников и ведомств. В их числе – Госкомитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики РК, Служба автомобильных дорог РК, предприятия "Крымэнерго", "Крымгазсети", пишет РИА ФАН.

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О задержании Нахлупина стало известно в среду, 17 октября. Он был назначен вице-премьером Крыма в 2016 г., курировал дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

По информации "Российской газеты", дома и на работе задержанного прошел обыск. По предварительным данным, ему вменяется статья 290 УК РФ – "получение взятки".

