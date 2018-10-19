Пострадавших при трагедии в керченском колледже доставляли в больницы Краснодарского края именно через эту переправу

Первых двух людей, которые были ранены в результате стрельбы и взрыва учебного заведения в Керчи, увозили в медучреждения Темрюкского района. Пациентов транспортировали через Крымский мост, бесполезность которого не раз пытались доказать украинцы.

О том, что благодаря мосту в живых остались десятки людей, министр здравоохранения Крыма Александр Голенко рассказал РИА ФАН. Ведь медики из Темрюка и Тамани добрались до места трагедии быстрее, чем их симферопольские коллеги.

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Страшно представить, сколько бы пострадавших в этой бойне не удалось спасти, если бы не Крымский мост, который мечтают разрушить некоторые жители Незалежной, считающие, что сооружение возвели незаконно и оно угрожает стабильности в регионе.

Несмотря на явную значимость и бесперебойную работу переправы, на Украине продолжают искать причины, по которым инженерная конструкция должна рухнуть в самое ближайшее время, чтобы доказать свою правоту. "Эксперты" то говорят о том, что мост построили с нарушениями правил безопасности, то, что из-за сдвига плит зимой произойдет страшная катастрофа. Правда, пока никакие опасения украинцев не оправдывают себя.

Более того, в стране активно борются с "предателями", которые помогали строить Крымский мост. Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело против местной компании, в карьерах которых добывались стройматериалы. За сотрудничество с российскими организациями избили и градоначальника украинского Гниваня Владимира Кулешова.