Керченскому стрелку помогали расстреливать людей

Очевидцы настаивают, что убийц было несколько

Бойню в Керчи не мог устроить один человек. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В том, что в местном политехническом колледже стреляли несколько человек, убежден и один из преподавателей учебного заведения, который в момент трагедии находился около здания.

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"Не мог он быть один, выстрелы были с разных уголков здания, – настаивает мужчина. – Я бегал под окнами первого этажа, смотрел, есть ли дети из моей группы там, чтобы сказать, чтобы они через окна прыгали", – приводит его слова "РЕН ТВ".



Преподаватель рассказал, что многие ребята получили ранения, потому что спасали других.

"Пацаны просто уже сами собой жертвовали, чтобы отвлекать стрелка, чтобы остальные убежали", – делится подробностями очевидец.

Другой преподаватель колледжа Елена Полюшкина указывает на организованность педагогов: они действовали как на учениях. "Все руководители выводили детей организованно", – рассказала она РИА "Новости".

Она отметила, что не была лично знакома с Владиславом Р., но допускает, что он мог попасть под чужое влияние. "Надо сильнее работать с теми, кто для общества незаметно и тихо работает с ребятами через определенные группы в интернете. Я думаю, этого парня использовали. Это мое личное мнение", – подчеркнула педагог.

Накануне, 17 октября, 18-летний учащийся колледжа Владислав Р. устроил бойню в родном учебном заведении. В результате взрыва принесенной им самодельной бомбы и многочисленных выстрелов из ружья погибли 20 человек, еще более 50 ранены. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Сам нападавший покончил с собой. Открыто уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".