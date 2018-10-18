Число жертв трагедии в Керчи возросло

Умер еще один пострадавший

Всего в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Крыму погиб 21 человек.



Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на медицинские службы.

Как отмечает Telegram-канал Mash, молодой человек скончался при транспортировке на вертолете в Симферополь. По информации ТАСС, умерла девушка.