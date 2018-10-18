Керченский стрелок с детства хватался за оружие

Соседи рассказали, как рос мальчик

Семья Росляковых была "со странностями". Об этом сообщила соседка молодого человека, накануне устроившего бойню в политехническом колледже в Керчи.

"С детства мальчиком он был жестоким: склонность к оружию, постоянные стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда попал пульками в ноги", – рассказала женщина RT.

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Она вспоминает, что мальчик всегда был нелюдимым, замкнутым.

Но и родители его обращали на себя внимание своим поведением. В частности, его отец, по воспоминаниям соседки, "был психически неуравновешенный человек, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей".

При этом мама Владислава якобы входила в какую-то секту и сына туда привлекла.

Накануне 18-летний житель Керчи взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании колледжа, учащимся которого являлся.

В результате 21 человек скончался, около 50 получили ранения, в том числе крайне тяжелые. Сам убийца покончил с собой.

СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общеопасным способом". По данным Mash, стрелку назначили посмертную психиатрическую экспертизу. Следователи также проверяют версию, что у молодого человека могли быть сообщники или подстрекатели.