Второй день кошмара: жертв в Керчи опознали

Трагедия обрастает чудовищными подробностями

Вчера поздно вечером в Керчи началось опознание людей, которые умерли в политехническом колледже. К утру четверга все 20 погибших были идентифицированы.

Об этом рассказал агентству РИА Новости заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев. Он уточнил, что среди жертв оказалось 15 студентов, 6 из которых были несовершеннолетними, а также 5 работников учебного заведения. Все они скончались от огнестрельных ранений. Сейчас источники сообщают разное число несовершеннолетних погибших. Так, по словам Вероники Скворцовой, их 11, а не 6. Кроме того, 37 учащихся и преподавателей были госпитализированы, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего пострадали более 50 человек. Полный список жертв опубликован на официальном сайте правительства Республики Крым.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, рассказала "Интерфаксу", что у некоторых пострадавших, которые находятся в стационаре, взрывные раны, так как самодельное устройство было начинено "огромным количеством мелких металлических компонентов".

"Мышцы у детей "фаршированы". Те, у кого есть разрывы внутренних органов, мы находим шайбы, металлические шарики в печени, в кишечнике, в сосудах. Такая была мощь этого удара", — поделилась Скворцова.

Министр добавила, что у нескольких людей отсутствуют стопы и голени, у многих тяжелые раны мягких тканей. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Некоторые были переведены из керченских больниц в клиники Крыма и Краснодарского края. Тяжелораненых увозят в Москву. Сейчас в реанимации находятся 10 человек.

По ходу расследования всплывают новые детали этой трагедии. Многие учащиеся пытались спасти сокурсников, жертвуя собой. Как рассказал РИА Новостям преподаватель колледжа Владислав Мирошников, некоторые студенты старались отвлечь стрелка, чтобы другие успели убежать и спастись.

"Они в панике уходили из колледжа. Никто не ожидал, что такое может случиться. Многие в панике побросали телефоны. Сотрудники прыгали со второго этажа с окна", – добавил Мирошников.

По словам преподавателя, в учебном заведении система безопасности практически отсутствовала — в здание можно залезть через окна, на которых не установлены решетки. Металлоискатель и турникет стояли "для галочки".

"У нас проходной двор, могут через забор перелезть спокойно", — подчеркнул Мирошников.

О самом стрелке, который покончил с собой в библиотеке здания, сотрудникам правоохранительных органов пока известно не так много. Он поступил в колледж в 2015 году на специальность "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий" и учился на бюджете.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, молодой человек до трагедии никогда не проявлял признаки агрессии, не нарушал законы и не вызывал каких-либо подозрений. Сейчас правоохранительным органам предстоит понять, почему учащийся, о котором нельзя было сказать ничего плохого, решился на это преступление.

"Директор колледжа говорит, ни разу даже на педсовет не вызывался. Всегда примерно себя вел, не вызывал никогда подобных ситуаций", — сказал Аксенов.

Отец стрелка, который давно не жил с сыном, уже дал показания полицейским. Как передает газета "Известия" со слов источника, мужчина рассказал, что ему было сложно общаться с юношей, который никогда не делился подробности своей учебной жизни. Молодой человек, как говорит его родитель, ни с кем не дружил. У студента был приятель с детства, но в последнее время они не поддерживали связь. Мужчина добавил, что его отпрыск был замкнутым, но воспитанным и неагрессивным человеком. Папа парня знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием.

Месяц назад студент получил разрешение на хранение оружия: специалисты проводили проверку его дома, чтобы выдать соответствующие документы, и не нашли никаких нарушений. Как сообщил источник тому же агентству, наличие лицензии у стрелка говорит о том, что он прошел медкомиссию, в том числе побывал у психиатра.