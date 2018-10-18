В Керчи эвакуируют раненых

В столицу направят самых тяжелых пациентов

В четверг стало известно, что 11 пострадавших при стрельбе и взрыве в учебном заведении в Керчи перевезут в Москву. Еще семерых заберут медучреждения Краснодара. Пять человек отправятся в Симферополь. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На данный момент в больницах находятся 44 человека. 12 пациентов врачи уже выписали.

Как рассказывала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, у многих пострадавших серьезные взрывные раны. 10 человек сейчас лежат в реанимации.