Крымский мост признали опасным

Конструкцию возвели с фатальными ошибками, уверен блогер

Инженеры допустили просчеты при строительстве Крымского моста, который якобы пропустила целая группа профессионалов. Поэтому переправу в будущем ждут беды.

В этом уверен израильский блогер Эли Беленсон, который потратил немало времени на изучение неких документов и обнаружил изъян в сооружении. Свои выводы о небезопасности моста он опубликовал на украинском портале "Обозреватель".

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Беленсон отметил, что железнодорожные мосты должны упираться на твердые грунтовые основания. Когда такая конструкция строится не по правилам, она со временем проседает, деформируется и разрушается. Проанализировав "официальную информацию", блогер пришел к выводу, что опоры Крымского моста стоят на полутвердой глине низкой плотности и рыхлом иле. Эли уверяет, что геоизыскания были проведены недобросовестно, но выяснилось это слишком поздно, когда строительство шло полным ходом.

"Проектировщики нового моста уверяют, что достаточно забить сваи на 58 метров, и все будет в порядке. Советские, а затем и российские ГОСТы запрещали опирать подобные конструкции на что-либо, кроме твердого скального основания... Даже не на песок. И не на глину", – пишет Эли в своей статье.

Блогер решил рассказать о своей находке, потому что замалчивать сведения о потенциальной опасности, по его мнению, было бы аморально.

Впрочем, Беленсон далеко не единственный "разоблачитель", на Украине не в первый раз пытаются найти причины, по которым мост должен рухнуть. И не удивительно, что его статья появилась на сайте именно украинского издания, которые с удовольствием рассказывают своим читателям о печальной судьбе, которая уготована Крымскому мосту.