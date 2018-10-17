Порошенко описал идеальный мир для украинцев

Глава Незалежной обещает исполнить желание народа

Мир на Украине наступит не скоро. Это дал понять президент Петр Порошенко. Причем, по традиции, он обосновал все желаниями украинского народа.

По словам Порошенко, он точно знает, что население страны готово терпеть любые лишения, лишь бы вернуть Крым под управление Киева.

"Если спросить у любого украинца, какой мир нужен Украине – на условиях возврата Донбасса и Крыма, или на условиях капитуляции, то каждый скажет, что мир на условиях капитуляции является категорически неприемлемым", – заявил Порошенко в эфире телеканала ZIK.

Впрочем, украинский лидер знает, что нужно, чтобы получить и мир, и Крым с Донбассом: необходимо посильнее надавить на президента РФ Владимира Путина. Антироссийские санкции, которыми другие страны выражают солидарность с Киевом, заставят в конце концов Москву отступиться, убежден Порошенко.

В частности, он считает, что введение миротворцев в Донбасс вынудит Москву вывести своих военных с украинской территории.

"Я уверен, что после вывода войск возвращение территорий произойдет очень быстро. Исключительно политико-дипломатическим путем", - подчеркнул Порошенко, отметив, что именно этого хотят более 60% украинцев. "Только 11% украинцев предлагают залить Донбасс кровью и начать военную операцию. Я категорически не принимаю такой сценарий, ведь это именно то, чего хочет Путин", – заявил Порошенко.

В сентябре, выступая с отчетом в Раде, Порошенко признал, что население страны нищает, но не смог представить план, который выведет страну из кризиса.