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В Крыму произошла серьезная авария

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Есть пострадавшие

ДТП случилось сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь. В районе села Грушевка микроавтобус Volkswagen вылетел в кювет. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.

Водитель не справился с управлением, говорится на сайте ГУ МЧС России по республике Крым.

"К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования", -отмечается в сообщении.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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