В Крыму произошла серьезная авария

Есть пострадавшие

ДТП случилось сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь. В районе села Грушевка микроавтобус Volkswagen вылетел в кювет. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.

Водитель не справился с управлением, говорится на сайте ГУ МЧС России по республике Крым.



"К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования", -отмечается в сообщении.