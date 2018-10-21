В Крыму произошла серьезная авария

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ДТП случилось сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь. В районе села Грушевка микроавтобус Volkswagen вылетел в кювет. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.
Водитель не справился с управлением, говорится на
сайте ГУ МЧС России по республике Крым.
"К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования", -отмечается в сообщении.
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