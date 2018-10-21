Не успела одна делегация из США покинуть полуостров, как в гости попросились другие

Желание пообщаться с крымчанами лично и увидеть жизнь в республике своими глазами изъявили общественники.

Американцы планируют посетить полуостров в следующем году. Письмо с просьбой о визите отправили представители Центра гражданских инициатив и Американской студенческой организации. Об этом рассказал комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Общественники из США хотят наладить с крымчанами "дружеские и партнерские отношения", отметил он.

Никаких препятствий в Крыму не видят: иностранных гостей ждут в 2019-м, как только они сформируют группу, передает РИА Новости.

Напомним, представители Центра гражданских инициатив уже побывали на полуострове в сентябре этого года. Тогда член делегации Сильвия Демарест заявила, что поддерживает выбор местных жителей и не считает территорию Крыма "оккупированной".