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Иностранцев растрогал вид Крымского моста

Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Они назвали его волшебным и необыкновенным

Большие эмоции вызвал Крымский мост у иностранных выпускников КФУ, которые прибыли на полуостров для участия в международном форуме "Крым в мировом научно-образовательном пространстве". Они специально взяли машину напрокат, чтобы проехаться по транспортному переходу. И в итоге прослезились.

"Эмоции были очень сильные, перед тем, как проехать по нему, мы посетили видовую площадку и сфотографировались. А потом поехали. Это что-то волшебное, красивое и необыкновенное! Я плакала даже от счастья! Этот мост не только соединяет Крым с материком, он позволяет полуострову развиваться во всех отношениях", – рассказала РИА "Новости" о своих впечатлениях выпускница 1990 г. из Вьетнама Фам Тхи Тхань.

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По ее мнению, Крымский мост сам по себе уже является важным туристическим объектом – и россияне, и иностранцы специально едут в Керчь, чтобы осмотреть самый длинный в Европе транспортный переход.

"Мы специально остались на ночь в Керчи, чтобы полюбоваться восходом солнца на мосту. И я считаю, что это не только восход солнца, не только восход моста, но и восход всего Крыма", – заявил член иностранной делегации выпускников из Вьетнама Диен Чау Куанг.

Сегодня в Симферополе состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летнему юбилею Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Вице-премьер республики Алла Пашкунова вручила правительственные награды ученым, преподавателям и другим сотрудникам КФУ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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