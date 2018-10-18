Украине припомнили угрозы терактами в Крыму

Но Незалежная валит вину на Россию

В трагедии, которая случилась накануне в Керченском политехническом колледже, виновата "царящая в России атмосфера". Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Больше всего не хочу, чтобы украинскую реакцию на трагедии в Керчи называли циничной. Сочувствуем семьям погибших. Но честным и легитимным является вопрос: возможным ли был бы подобный ужас без атмосферы, которая царит в России и которую она принесли на мирный полуостров", – написал дипломат в своем Twitter.

Подобное выражение "соболезнований" характеризует высокопоставленного украинского чиновника с самой отвратительной стороны. Во-первых, он не придумал ничего лучше, как использовать человеческую трагедию в городе, который Украина считает своим, для политического самоутверждения.

Во-вторых, названная Климкиным причина трагедии является совершенно бредовой и надуманной. К тому же микроблогер явно забыл об украинской "атмосфере", жертвами которой стали сотни людей в ходе "революции достоинства".

Именно так заявление министра восприняли интернет-пользователи, причем как российские, так и украинские.

"Заткните кто-нибудь его! При чем политика и то, что случилось? Павло Климкин, иногда надо просто помолчать… Хотя весь мир уже привык к бреду сивой кобылы", – пишут разгневанные подписчики. Встречаются и такие комментарии: "Павлик, вот к тебе чес слово подходит выражение из советского фильма: "Когда вы говорите, Иван Васильевич, ощущение, что вы бредите".

А некоторые пользователи вспомнили, что именно Киев регулярно угрожал устроить диверсии против России в связи с открытием Крымского моста: "Я знаю только одну страну, где призывы совершать теракты в Крыму и в районе Керченского моста звучали открыто, прямо, в прямых эфирах".

"Ты про шо, болезный? Про больше сотни убитых на майдане? Или про сожженных в Одессе? Или тысячи убитых на Донбассе? В какой стране это возможно?" – приводят слова комментаторов "Известия".

Нападение на политехнический колледж в Керчи произошло днем 17 октября. Один из учащихся, 18-летний Владислав Росляков, пронес в здание самодельное взрывное устройство, винтовку и патроны. Он привел бомбу в действие и открыл огонь по студентам и преподавателям, после чего застрелился.

По последним данным, в результате трагедии погибло 20 человек, в основном подростки, десятки получили ранения. В Крыму объявлен трехдневный траур.