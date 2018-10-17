Незалежная зашлась в истерике, похабщине и смеющихся смайликах

Ужасная беда, которая сегодня произошла в политехническом колледже в Керчи, унесшая на данный момент 19 жизней, отвлекла украинских правителей и сетевых "мудрецов" от внутренней трагедии с разбившимся накануне Су-27. Они тут же кинулись рассуждать о том, как "оккупант" не обеспечивает безопасность крымчан, и вообще узрели в массовой бойне в Керчи повод для Москвы штурмовать порты Незалежной в Азовском море.

Такую конспирологическую версию выдвинул спикер МВД Артем Шевченко.

"Я очень удивлюсь, если российские силовики-оккупанты в Крыму не найдут связей подозреваемых в теракте в керченском колледже с условными какими-то "нациками-азовцами" или "игиловцами-татарами", или просто каких-то контактов с материковой Украиной. Лучшего casus belli – повода для войны – на Азове и штурмов с моря Мариуполя и Бердянска тяжело придумать. Рад буду ошибиться в ощущениях", – написал пан Шевченко в своем Facebook.

Своеобразно соболезнования родственникам погибших выразила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. С разбегу заявив, что "Керчь – это Украина", она посочувствовала "дорогим нашим" керчанам, а затем пустилась в политинформацию и агитацию.

"Оккупационный режим, который не может обеспечить безопасность крымчан, обязан обеспечить пострадавшим необходимое лечение. И конечно, есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, вероятно, сам и спровоцировал, для развертывания настоящего террора на оккупированном полуострове. КГБисты – мастаки провокаций и взрывов, развязывания террора на крови", – живописала депутатша.

В качестве доказательств она привела взрывы в Москве, Чечне, Беслане. По ее убеждению, все они были организованы "самой российской властью для запугивания людей и террора".

"Сердце болит от того, во что превращается некогда туристический Крым. Отравление детей в Армянске, взрывы в Керчи. Горе, безответственность, бесхозяйственность, беда, разрушение, смерть", – резюмировала пани Геращенко.

Оторвались на керченском горе и мастаки пера в Сетях.

Владимир Мальцев, блогер: "В Керчи бомбанули пукачи". И он же спустя пару часов: "Что в РФ запретят после теракта в керченском техникуме, который устроил студент? Лайк-техникумы Репост-студентов техникума".

Подвизались и российские граждане, находящиеся в бегах. Забросал Сеть репликами участник постановочных убийств журналист Аркадий Бабченко.

"Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни... Теперь – это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам", – написал Бабченко.



Другой литературовед Андрей Мальгин, осевший в Италии, также не прошел мимо трагедии: "Как только выяснилось, что керченский убийца был сторонником Новороссии и защитником Русского Мира, Следственный комитет тут же переквалифицировал уголовное дело со статьи "теракт" на "убийство двух и более человек". Конечно, разве могут быть борцы за Русский Мир террористами?"

Некто под ником Ухо Пентагона‏ с издевкой задается вопросом об устроившем стрельбу: "Что, и даже паспорт Бандеры не нашли?"

Ему вторит Андрій Андрій: "А в кармане непременно найдут конфеты Рошен и визитку Яроша".



Как напоминает телеканал "360", на техникум напал студент четвертого курса Владислав Росляков. Молодой человек среду, 17 октября, пришел в учебное заведение с ружьем и самодельной бомбой, где он начал стрелять в находящихся в здании людей, проходя по этажам. После этого учащийся подорвал взрывное устройство в столовой на первом этаже и покончил с собой, как выяснилось позже, в библиотеке.