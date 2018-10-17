В соцсетях появилась информация о том, что произошло в Керчи

13.40 Под завалами керченского политехнического колледжа могут находиться люди. Спасатели говорят, что речь может идти о 15 пропавших, сообщает Mash.

13.36 В Крым вылетает министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

13.35 Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в колледже сработало неизвестное взрывное устройство. Точное число погибших и пострадавших устанавливается, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

13.33 Телеграм-канал LIFE SHOT сообщил, что в колледже произошло 2 взрыва один за другим. Первый случился в холле, второй – в столовой. Затем вооруженные люди ходили по аудиториям, были слышны выстрелы

13.30 Телеграм-канал Mash опубликовал первые фотографии с места происшествия.

13.29 Телеграм-канал "Говорит Москва" сообщает, что нападавших могло быть двое: один из них стоял на лестнице и стрелял по людям

13.25 Появилось первое описание подозреваемого в совершении взрыва в Керчи. Это молодой человек 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения, сообщил телеграм-канал Mash.

13.21 По сообщению ТАСС, около 25 человек доставлены в Керченскую больницу №1 с места взрыва.

13.19 В учебных заведениях Керчи началась эвакуация. Ранее телеграм-канал "Карточный домик: Россия" написал со ссылкой на очевидца событий, что перед взрывом в помещении техникума началась стрельба. Неизвестные якобы начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников

13.16 СМИ сообщили со ссылкой на экстренные службы, что в колледже пытались захватить заложников, затем там началась стрельба и раздался взрыв. Спецслужбы считают, что преступник до сих пор может быть в здании учебного заведения. Сейчас территория обыскивается, идет поиск предполагаемого нападавшего, который мог погибнуть, но мог и остаться в живых.

13.12 Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место взрыва, сообщает РИА "Новости".

13.06 В Центре медицины катастроф ТАСС подтвердили гибель двух человек, более 20 человек поступили в первую Керченскую городскую больницу.

В колледже в Керчи произошел взрыв газа, передает Крыминформ.



Сообщается о 10 погибших и 40 пострадавших pic.twitter.com/Vc4IeybsNx — Москва FM (@92fmru) 17 октября 2018 г.

13.05 Агентство сообщает, что состояние госпитализированных в Керчи оценивается как средней тяжести.

13.03 "Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем", – сообщили "Крыминформу" в пресс-службе в пресс-службе ГУП РК "Крымгазсети". В ведомстве предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.

13.01 Телеграм-канал SHOT опубликовал первое видео с места событий.

12.59 По словам очевидцев, неизвестный бросил бутылку в столовую колледжа, а затем случился взрыв, сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".

12.57 В больницах ждут поступления еще около 50 человек, 18 уже госпитализированы, сообщает ТАСС.

12.55 По данным телеграм-канала Mash, происшествие могло быть терактом

12.45 Интернет-пользователи сообщили, что после взрыва в колледже в Керчи пострадавших грузят в кареты скорой помощи, машины едут беспрерывно, вокруг валяется множество осколков стекол.

"Многочисленные жертвы, десятки погибших и раненых, в политехническом колледже люди с автоматами", – написали в Twitter очевидцы.

12.40 Ранее в СМИ сообщили, что при взрыве в колледже погибли 10 человек и пострадали пятьдесят. По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв бытового газа.

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