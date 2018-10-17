СК назвал число погибших при теракте в Крыму

Нибиру
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По информации Следственного комитета России, при взрыве в Керченском политехническом колледже погибли 13 человек, около 50 пострадали, в основном это подростки.
Предварительно установлено, что в столовой сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сообщается на сайте ведомства.
Запад начал осознавать свои ошибки