Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СК назвал число погибших при теракте в Крыму

СКР возбудил уголовное дело

По информации Следственного комитета России, при взрыве в Керченском политехническом колледже погибли 13 человек, около 50 пострадали, в основном это подростки.

Предварительно установлено, что в столовой сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сообщается на сайте ведомства.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия не враг: НАТО одумалось

Запад начал осознавать свои ошибки

Ход кровавых событий в Керчи восстановлен

Автоматчики в масках прятались в туалете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей