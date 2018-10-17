СК назвал число погибших при теракте в Крыму

СКР возбудил уголовное дело

По информации Следственного комитета России, при взрыве в Керченском политехническом колледже погибли 13 человек, около 50 пострадали, в основном это подростки.

Предварительно установлено, что в столовой сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сообщается на сайте ведомства.