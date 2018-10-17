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Порошенко ждал полдня, чтобы выразить слова соболезнования керчанам

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеВ деле керченского стрелка всплыла секта
Глава Незалежной решил разобраться с убийцей крымских детей

К вечеру среды проклюнулось первое лицо Украины и, наконец, высказалось о трагедии, произошедшей сегодня еще в полдень в Керчи в политехническом колледже. Пресс-служба президента Петра Порошенко долго сочиняла текст соболезнования и выдала таки на-гора очередную агитку.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что открыто уголовное дело", – вещает страница пана Порошенко в Twitter.

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По его словам, в поле зрения расследования личность потенциального убийцы и ужасные последствия его действий.

Лидер Незалежной акцентировал внимание на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым, как он убежден, является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове, – граждане украинского государства, пишет сайт администрации Петра Алексеевича.

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И, конечно, когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, - это трагедия", – подчеркнул пан Порошенко.

Примечательно, что свои сигналы в Крым он подавал на встрече с очередными супергероями – членами делегации страны в ПАСЕ, которые устроили цирк в стенах ассамблеи с резиновыми перчатками.

Выждав почти двухчасовую паузу после постов про бойню в Керчи, лидер нации выложил в Сеть снимок со встречи. В комментарии к нему президент написал: "Украинский гимн – сильное оружие! Это доказали наши парламентарии в ПАСЕ. Поблагодарил нашу парламентскую делегацию за важную победу".

Улыбающиеся и счастливые лица "сограждан" крымчан на фоне керченской трагедии говорят о многом про нынешнюю киевскую власть.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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