Глава Незалежной решил разобраться с убийцей крымских детей

К вечеру среды проклюнулось первое лицо Украины и, наконец, высказалось о трагедии, произошедшей сегодня еще в полдень в Керчи в политехническом колледже. Пресс-служба президента Петра Порошенко долго сочиняла текст соболезнования и выдала таки на-гора очередную агитку.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что открыто уголовное дело", – вещает страница пана Порошенко в Twitter.

По его словам, в поле зрения расследования личность потенциального убийцы и ужасные последствия его действий.

Лидер Незалежной акцентировал внимание на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым, как он убежден, является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове, – граждане украинского государства, пишет сайт администрации Петра Алексеевича.



"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И, конечно, когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, - это трагедия", – подчеркнул пан Порошенко.

Примечательно, что свои сигналы в Крым он подавал на встрече с очередными супергероями – членами делегации страны в ПАСЕ, которые устроили цирк в стенах ассамблеи с резиновыми перчатками.

Выждав почти двухчасовую паузу после постов про бойню в Керчи, лидер нации выложил в Сеть снимок со встречи. В комментарии к нему президент написал: "Украинский гимн – сильное оружие! Это доказали наши парламентарии в ПАСЕ. Поблагодарил нашу парламентскую делегацию за важную победу".

Український Гімн – сильна зброя! Це довели наші парламентарії на ПАРЄ.



Подякував нашій парламентській делегації за важливу перемогу. https://t.co/J3HkKETgWe pic.twitter.com/6K8OAgzJPS — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 октября 2018 г.

Улыбающиеся и счастливые лица "сограждан" крымчан на фоне керченской трагедии говорят о многом про нынешнюю киевскую власть.

