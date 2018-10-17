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Киев отчитался о победе над Россией в ПАСЕ

Фото: GLOBAL LOOK press/Unknown
Украинские власти все средства используют ради одоления "страны-агрессора"

Победой Киева над Москвой назвал глава МИД Украины Павел Климкин решение евродепутатов не возвращать российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. И вопрос этот, на радость украинскому руководству, отодвинут далеко вперед.

"Я когда общался с нашей делегацией, сказал: "На войне, как на войне. Мы должны победить". В данном случае, кто мне говорит, что существуют такие правила или другие правила, существует процедура… я считаю, что для нас это безусловно победа… поскольку этот вопрос (возвращения делегации РФ в ПАСЕ – ред.) отодвинут на далекую перспективу", – цитирует РИА "Новости" пана Климкина в среду, 17 октября.

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Также министр отреагировал на инцидент с журналистами "России 1" в коридорах ассамблеи, который произошел 9 октября, когда организация пыталась обсудить проект документа о полномочиях делегаций. Тогда, напомним, украинцы дружной толпой атаковали репортера Ольгу Скабееву, окружив ее, пели гимн, тыкали ей в лицо "зигу" с трезубцем, а один из парламентариев в зале сессии устроил показательные выступления с резиновыми перчатками.

Само собой разумеется, министр иностранных дел защитил украинскую делегацию, отметив, что она имела право так эмоционально отреагировать.

"Парламентарии могут себе это позволить. Каким образом – это конечно вопрос к ним. Но все что дает нам победу должно применяться", – подчеркнул пан Климкин.

О возможных последствиях для киевской делегации он заявил, что министерство будет объяснять каждому члену ПАСЕ, "что эмоции – это эмоции, а правила – это правила". По его словам, граждане Незалежной – "люди цивилизованные", которые всегда придерживаются правил.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что наша страна не даст Совету Европы никакой радости исключить ее из объединения, а уйдет сама.
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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