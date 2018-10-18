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Большинство телезрителей на Украине хотят смотреть русскоязычные передачи.
Таковы неожиданные результаты опроса, проведенного на украинском телеканале NewsOne. В голосовании приняли участие более 30 тыс. человек.
В эфире одной из телепередач зрителям предложили ответить на вопрос о том, на каком языке им бы хотелось смотреть программы. За просмотр на украинском языке высказались менее половины опрошенных – 40%. Оставшиеся 60% проголосовали за вещание на русском и других языках.
Следует отметить, что согласно украинским законам, не менее 55% эфира должны занимать передачи на мове.
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