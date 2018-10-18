Украина включила старую пластинку о нарушении своего суверенитета

Киев выразил протест Сирии в связи с тем, что в Дамаске прошли переговоры с делегацией Крыма.

"Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией АР Крым", – сообщается на сайте украинского Министерства иностранных дел.

По теме В Крым попадет химия из Сирии

По мнению дипломатического ведомства Незалежной, эта встреча грубо нарушает государственный суверенитет Украины и является вмешательством в ее внутренние дела.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что переговоры Сирии с делегацией из Крыма вредят дипломатическим отношениям между Киевом и Дамаском.

Делегация из Крыма во главе с Сергеем Аксеновым прибыла в Дамаск 15 октября и встретилась с президентом Башаром Асадом.

В свою очередь, Асад может приехать в Крым, чтобы принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума, сообщает RT.