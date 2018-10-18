Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дружба Крыма с Сирией возмутила Киев

Фото: pixabay.com
продолжениеПорошенко обрадовался обнищавшей ПАСЕ
Украина включила старую пластинку о нарушении своего суверенитета

Киев выразил протест Сирии в связи с тем, что в Дамаске прошли переговоры с делегацией Крыма. 

"Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией АР Крым", – сообщается на сайте украинского Министерства иностранных дел.

По теме

По мнению дипломатического ведомства Незалежной, эта встреча грубо нарушает государственный суверенитет Украины и является вмешательством в ее внутренние дела.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что переговоры Сирии с делегацией из Крыма вредят дипломатическим отношениям между Киевом и Дамаском.

Делегация из Крыма во главе с Сергеем Аксеновым прибыла в Дамаск 15 октября и встретилась с президентом Башаром Асадом.

В свою очередь, Асад может приехать в Крым, чтобы принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума, сообщает RT.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Второй день кошмара: жертв в Керчи опознали

Трагедия обрастает чудовищными подробностями

Американцев ждет масштабная война

Бойня начнется в следующем году, уверены американские военные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей