Нибиру
- Кровавый свет Нибиру: конец света близок
- Древние люди прилетели с Нибиру
- От истерии до шизофрении: Нибиру сводит людей с ума
Киев выразил протест Сирии в связи с тем, что в Дамаске прошли переговоры с делегацией Крыма.
"Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией АР Крым", – сообщается на сайте украинского Министерства иностранных дел.
По мнению дипломатического ведомства Незалежной, эта встреча грубо нарушает государственный суверенитет Украины и является вмешательством в ее внутренние дела.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что переговоры Сирии с делегацией из Крыма вредят дипломатическим отношениям между Киевом и Дамаском.
Делегация из Крыма во главе с Сергеем Аксеновым прибыла в Дамаск 15 октября и встретилась с президентом Башаром Асадом.
В свою очередь, Асад может приехать в Крым, чтобы принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума, сообщает RT.
Трагедия обрастает чудовищными подробностями
Бойня начнется в следующем году, уверены американские военные