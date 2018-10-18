События в Страсбурге Киев оценил как победу в войне

Украинские депутаты сорвали "русскую осень" в Европе. Об этом заявил глава Незалежной Петр Порошенко на встрече с членами постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он поблагодарил парламентариев, которые смогли поднять западных коллег на защиту интересов Киева.

"Это очень удачный пример, когда все политические силы, или абсолютное большинство политических сил консолидируются во время пребывания в международных политических организациях, таких как ПАСЕ, вокруг национальных интересов Украины", – отметил Порошенко.

Он похвалил представителей Совета Европы за то, что они предпочли отказаться от российских денег, несмотря на то что их бюджет страдает от потери взносов РФ. По его мнению, события в Страсбурге и реакция на них европейских политиков показали, что Киев не одинок в своих взглядах на принадлежность Крыма и события в Донбассе.

"Шаг за шагом мы восстанавливаем справедливость, которая позволит нам вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, вернуть Крым в Украину и Украину в Крым. И сделать ряд важных вещей для восстановления территориальной целостности", – подчеркнул Порошенко.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 г. из-за воссоединения с Крымом после госпереворота на Украине. Летом 2017 г. Москва объявила, что приостанавливает перечисление части взносов в Совет Европы, поскольку лишена возможности участвовать в работе его институтов. В октябре 2018 г. представители Украины устроили перед европарламентариями спектакль, выступая в резиновых перчатках (якобы опасаясь химической атаки со стороны представителей РФ) и оскорбляя российских журналистов. В итоге глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия готова выйти из состава СЕ со следующего года, если ее права не будут восстановлены полностью.