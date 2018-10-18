На украинской АЭС случилась авария

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Вчера поздно вечером на Южно-Украинской атомной электростанции отключился третий энергоблок из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины.
Об этом сообщил ГП "НАЭК "Энергоатом" на своем официальном сайте.
Как отмечается, никаких нарушений условий безопасности не было. Сейчас первый и второй энергоблоки работают в штатном режиме. В заявлении также сказано о том, что радиационный фон в норме. Выбросы вредных веществ находятся в пределах допустимых значений.
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