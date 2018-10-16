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В Крым поставят фосфаты из Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
продолжениеПо Крымскому мосту повезут взрывчатку и химикаты
Республика развивает международное сотрудничество

Руководители Крыма и Сирии Сергей Аксенов и Башар Асад на переговорах обсудили вопросы экономического сотрудничества.

Из САР на полуостров планируется ввозить фосфаты для крымских химических предприятий, а также цитрусовые, овощи и другие товары, сообщает "Крыминформ".

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Делегация из Крыма прибыла в Дамаск 15 октября, а 16 октября прошла встреча Аксенова и Асада. По словам Аксенова, российский регион и САР могут развивать сотрудничество во многих направлениях. 

Для этого стороны создадут рабочие группы и подготовят соглашения. Аксенов также отметил, что Крыму важно, чтобы товары, которые будут экспортироваться в Сирию, быстро проходили таможню и не облагались дополнительными налогами.

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Публикация от Сергей Аксенов (@aksenov.sv)

Валентина МАЙОРОВА
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