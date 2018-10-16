Республика развивает международное сотрудничество

Руководители Крыма и Сирии Сергей Аксенов и Башар Асад на переговорах обсудили вопросы экономического сотрудничества.

Из САР на полуостров планируется ввозить фосфаты для крымских химических предприятий, а также цитрусовые, овощи и другие товары, сообщает "Крыминформ".

Делегация из Крыма прибыла в Дамаск 15 октября, а 16 октября прошла встреча Аксенова и Асада. По словам Аксенова, российский регион и САР могут развивать сотрудничество во многих направлениях.

Для этого стороны создадут рабочие группы и подготовят соглашения. Аксенов также отметил, что Крыму важно, чтобы товары, которые будут экспортироваться в Сирию, быстро проходили таможню и не облагались дополнительными налогами.