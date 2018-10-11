При разборках между боевиками убили двух представителей "Белых касок"

На территории САР произошло столкновение бандитов ИГ и "Хайат Тахрир Аш-Шам" (обе террористические группировки запрещены в РФ). В результате "игиловцы" захватили два баллона с хлором. При этом они убили двух сотрудников "Белых касок" и четверых боевиков.

Вина за случившееся лежит на западной коалиции, которую возглавляют США. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Бойня произошла во вторник, 9 октября.

"Западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ, действия которых предсказать невозможно", – подчеркнул руководитель центра Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге.

Украденное химоружие отправили на юг Алеппо. Отравляющее вещество попало в руки подконтрольной ИГ группировки, отмечает "Комсомольская правда".

Между тем Минобороны обнародовало видео похищения баллонов с хлором. Кадры появились в соцсетях военного ведомства.

Ранее появились сообщения о готовящейся в Сирии провокации с применением химического оружия. Спектакль, который планируют разыграть на территории САР, выгоден террористам и западной коалиции, напоминает "Пятый канал". Об этом заявлял американский журналист Пирсон Шарп, который вскрыл постановочную химатаку в сирийской Думе.