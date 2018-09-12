Ни химатаки, ни армагеддона: лживые сообщения о Сирии опровергли

Британец рассказал о реальном положении дел в Идлибе

Невзирая на панику, которую усердно нагнетает западная коалиция вокруг ситуации в САР, журналист The Independent не побоялся и решил лично удостовериться, действительно ли все так, как преподносят мировому сообществу.

Однако в сирийской провинции он не увидел того, о чем трубят все зарубежные СМИ. Ни признаков химатаки, ни готовящегося наступления правительственных войск у границ Идлиба Роберт Фиск не увидел.

Учитывая поток новостей о так называемом применении отравляющих веществ, репортер готовился увидеть военных в противогазах – верный признак грядущей химической атаки. Но ничего этого не было. Кроме того, британец усомнился в оценках западных экспертов количества боевиков в Идлибе. Их, скорее, около десяти тысяч, а не тридцати, как утверждают "специалисты".

Накануне стало известно о съемках фальшивой химатаки, которую затеяли, чтобы получить предлог для удара по территории Сирии. Отравляющие вещества террористы заблаговременно доставили на территорию САР, чтобы кадры были "натуральными". О готовности снова бомбить страну в случае применения яда неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, напоминает РИА ФАН.