США развязали новую войну в Сирии. LIVE

Ситуация в САР накалилась до предела

Конфликт в Сирии продолжает нарастать. Ранее в Минобороны России заявили, что США сбросили несколько фосфорных бомб на территорию республики.

10:50 Сенатор Олег Морозов прокомментировал готовность США ударить по российским и иранским силам в Сирии. "Любой нормальный человек понимает, что, если такой удар будет нанесен, он не останется без ответа", – сказал он РИА ФАН. Он добавил, что надеется, что в реальности все эти заявления – элементы информационной, а не настоящей войны

10:30 Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов отметил, что в августе на территорию республики привезли несколько контейнеров с хлором, причем в лагерь боевиков в провинции Идлиб, передает РИА "Новости".

"Видимо, совершенно не случайно, что представители некоторых государств Запада буквально через пару недель начали угрожать официальному Дамаску новыми ракетными ударами в случае, если-де сирийские власти предпримут в Идлибе химическую атаку", – добавил Сыромолотов.

10:17 В российском МИДе утверждают, что террористы научились изготавливать химоружие в Сирии. При этом материально и технически им помогают из-за рубежа, сообщает Telegram-канал RT.

10:00 Разработчик технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин считает, что американцы могли применить в Сирии запрещенное оружие. По его словам, экспертам не составит труда определить следы от фосфорных боеприпасов.

"Особенность этих боеприпасов заключается в том, что там имеется фосфор, который когда боеприпас подрывается на определенной высоте над землей, разлетается и при контакте с воздухом разогревается до очень высоких температур свыше 1000 градусов", – цитирует его "Национальная служба новостей".

08:30 Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по российским и иранским войскам в Сирии в случае, если они нападут на антиправительственные силы САР.

"Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии", – сказали источники в Белом доме.

07:50 Представитель американского военного ведомства Шон Робертсон подчеркнул, что у подразделений армии Соединенных Штатов в провинции Дейр-эз-Зор нет данного вида вооружения. При этом Вашингтон не владеет какой-либо информацией об авиаударе, сообщает ТАСС.

07:30 Между тем глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен отметил, что немецкие истребители-бомбардировщики Tornado могут присоединиться к компании против войск Башара Асада, передает Bild.

Однако, это случится лишь при использовании сирийскими войсками химического оружия против мирных жителей.

Напомним, что по словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Владимира Савченко, сразу два самолета F-15 ударили по САР фосфорными бомбами. Использование этого типа вооружения было запрещено в 1949 году дополнительным протоколом к Женевской конвенции.