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О том, что сразу два самолета F-15 ударили по САР запрещенными бомбами сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", – приводит его слова ведомство.
В результате действий на территории республики прошли сильные пожары. Информация о жертвах и пострадавших пока уточняется.
По данным РИА ФАН, ранее западная коалиция пыталась предупредить жителей городов Хаджин и Ас-Суса о наступлении сбрасывая с вертолетов листовки. При этом покинуть территорию, оккупированную террористами, у местных возможности не было.
Использование фосфорных бомб было запрещено в 1949 году дополнительным протоколом к Женевской конвенции.
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