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Американцы ударили фосфорными бомбами по Сирии

Фото: Mouneb Taim/ZUMAPRESS.com
Два самолета США сбросили запрещенные фосфорные боеприпасы на провинцию Дейр-эз-Зор

О том, что сразу два самолета  F-15 ударили по САР запрещенными бомбами сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов",  – приводит его слова ведомство. 

В результате действий на территории республики прошли сильные пожары. Информация о жертвах и пострадавших пока уточняется. 

По данным РИА ФАН, ранее западная коалиция пыталась предупредить жителей городов Хаджин и Ас-Суса  о наступлении сбрасывая с вертолетов листовки. При этом покинуть территорию, оккупированную террористами, у местных возможности не было.

Использование фосфорных бомб было запрещено в 1949 году дополнительным протоколом к Женевской конвенции. 



Марина МОНРО
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