Два самолета США сбросили запрещенные фосфорные боеприпасы на провинцию Дейр-эз-Зор

О том, что сразу два самолета F-15 ударили по САР запрещенными бомбами сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", – приводит его слова ведомство.

В результате действий на территории республики прошли сильные пожары. Информация о жертвах и пострадавших пока уточняется.

По данным РИА ФАН, ранее западная коалиция пыталась предупредить жителей городов Хаджин и Ас-Суса о наступлении сбрасывая с вертолетов листовки. При этом покинуть территорию, оккупированную террористами, у местных возможности не было.

Использование фосфорных бомб было запрещено в 1949 году дополнительным протоколом к Женевской конвенции.







