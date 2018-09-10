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Трамп готов ударить по России в САР

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Cahn
Вашингтон пойдет на крайние меры, чтобы не потерять контроль над республикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по российским и иранским войскам в Сирии в случае, если они нападут на антиправительственные силы САР. Об этом сообщили источники в его окружении.

Отмечается, что якобы Башар Асад одобрил использование хлорина против повстанцев. Трамп готов ответить на это с помощью авиаудара, не только по войскам Асада, но и по его союзникам, передает Wall Street Journal.

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"Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии", – сказали источники.

При этом в Белом доме не подтвердили эту информацию.

"Существует ряд разных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг", – отметили в администрации президента Америки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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