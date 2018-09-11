Провокаторы затеяли спектакль против России и правительства САР

Постановка, о которой не раз говорили российские военные, началась в Сирии.

Так называемую атаку снимают на видео. Потом эти кадры предъявят как доказательства применения "химоружия", чтобы иметь предлог начать бомбардировку территории страны.

О съемках рассказали местные жители в Идлибе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"...в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", – заявили в центре.

Старта сенсационного "нападения" с утра уже ждали репортеры с нескольких ближневосточных телеканалов и журналисты регионального филиала ведущего американского новостного телеканала. Скандальные сюжеты появятся в редакциях уже к вечеру.

Для того чтобы все выглядело "натурально", террористы заблаговременно доставили отравляющие вещества в Сирию.

По словам члена международного комитета Совфеда Олега Морозова, в существование "химатаки" поверят лишь те, кто ее "режиссирует" (вероятно, имеются в виду США). Тем не менее, подчеркнул он, коалиция во главе с американцами в полном составе готова нанести удар.

"Просто химатака – это антураж, чтобы можно было хоть что-то сказать в оправдание своих действий", – пояснил Морозов.

Он добавил, что если Запад решится использовать провокацию как повод для удара по войскам главы Республики Башара Асада, то на его защиту встанут российские ВКС. При этом он уточнил, что ответный удар будет нанесен "в первую очередь по боевикам", передает РИА "Новости".