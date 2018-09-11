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Турция объединится с Россией в Сирии

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Для борьбы с боевиками все средства хороши

Анкара заявила о готовности сплотиться с Москвой, чтобы искоренить терроризм. Речь идет о группировках, которые засели в сирийском Идлибе.

Турция намерена держать связь и с другими странами, лишь бы покончить с атаками, сообщил министр иностранных дел солнечного государства Мевлют Чавушоглу.

"Мы готовы работать со всеми партнерами – c Россией, Ираном, США, Францией и Великобританией. Для достижения мирного урегулирования в Сирии Турция проводит двух– и трехсторонние переговоры со всеми, прежде всего с Россией и Ираном. Однако сирийский режим и его сторонники видят урегулирование в военном решении. Несмотря на то что мы приложили серьезные усилия в Астане, Сочи, Тегеране, атаки в Идлибе продолжаются", – рассказал глава МИД в эфире телеканала NTV.

К слову, Запад может выбрать турецкий план разрешения кризиса в Идлибе. Как заявил постпред Британии на Совбезе ООН Карен Пирс, коалиции стоит задуматься о том, как сохранить тысячи жизней мирных сирийских граждан.

"У нас есть выбор, госпожа председатель: нападение [президента Сирии Башара] Асада и России на Идлиб… Многие коллеги сегодня говорили, что погибнут тысячи гражданских лиц", – цитирует RT Пирс.

По ее словам, есть другой способ решить конфликт – помочь Турции и сирийским повстанцам в борьбе с боевиками. Под помощью подразумевается "время и пространство", которое Запад готов дать Анкаре для "размежевания террористов". Участие правительственных войск Сирии и России при этом исключены.

Ситуация в Идлибе обсуждалась на прошлой неделе в Тегеране лидерами России, Турции и Ирана. В настоящее время Сирия практически потеряла контроль над своей северо-западной провинцией. Там сосредоточены группировки боевиков, которые совершают налеты на сирийские военные формирования. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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