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США готовят провокацию России в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/ U.S. Department of Defense
Пентагон испугался предупреждений из Москвы

Американские войска начали незапланированные учения в Сирии. В Вашингтоне отметили, что это является ответом на "угрозы" России. Об этом рассказал чиновник Минобороны США.

По его словам, военные на ударных вертолетах передислоцируются на базу Эт-Танф и проведут боевые стрельбы.

"Наши войска продемонстрируют способность к оперативному развёртыванию и умение атаковать цели при поддержке воздушных и сухопутных сил, а также проведут операцию по быстрой эвакуации", – цитирует слова представителя Центрального командования США капитана Уильяма Урбана CNN.

При этом представитель Пентагона Шон Робертсон подчеркнул, что американцы не хотят столкновений с русскими в Сирии, так как это может привести к мировому конфликту.

Напомним, что Москва предупредила Вашингтон, что нанесет удары по районам Сирии, где находятся десятки американским военных.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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