Ситуация вокруг Ат-Танф накаляется

Москва два раза за неделю предупреждала Вашингтон, что нанесет удары по районам Сирии, где находятся десятки американским военных.

Речь идет о территории, прилегающей к базе США "Ат-Танф", где, по версии российских военных, готовят боевиков оппозиции, противостоящих Асаду. Американцы, в свою очередь, утверждают, что воюют лишь с запрещенным "Исламским государством", контролируя 55-километровую зону отчуждения.

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Однако, как сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в Пентагоне, Москва в очередной раз увидела в этой зоне вооруженных боевиков и пригрозила ракетно-бомбовыми ударами. В Минобороны США тут же предостерегли Москву от "вызова военному присутствию США" и заявили, что готовы к ответным действиям. Так, один из военных на условиях анонимности рассказал телеканалу, что Пентагон без колебаний даст "пропорциональный ответ", если в результате российского удара пострадают граждане США.

В Вашингтоне всерьез опасаются, что Россия может нанести удар по Ат-Танфу как при помощи авиации, так и боевых кораблей, дислоцированных в Средиземном море. Как известно, ранее Россия отправила в этот район внушительную эскадру, вооруженную крылатыми ракетами "Калибр", поэтому атака может быть очень чувствительной.

Ат-Танф имеет для американцев стратегическое значение: рядом Иордания и Ирак. На данный момент США, Россия и Иран конкурируют за влияние в этом регионе, и уступать никто не собирается. По данным российских и сирийских СМИ, Пентагон поддерживает в Ат-Танфе так называемую "Новую сирийскую армию", чьи подразделения вольготно себя чувствуют на подконтрольной США территории.

Глава МИД России Сергей Лавров в августе заявил, что боевики из "зоны отчуждения" Ат-Танф не дают беженцам из Иордании возвращаться в Сирию. При этом боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" якобы совершают из этого района налеты в освобожденные Дамаском районы в этой части Сирии. В США, разумеется, эту информацию не подтверждают.