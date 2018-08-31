Вашингтон втайне надеется на то, что все пройдет благополучно

Российские корабли направились в средиземноморский регион, где в ближайшее время пройдут масштабные флотские учения. В маневрах будут задействованы десятки кораблей и самолетов. Пентагон не скрывает панических настроений в связи с предстоящим мероприятием.



Военно-морские учения состоятся с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации, сообщил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев. Ему приказано командовать маневрами.

"Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота", – приводит слова главкома РИА "Новости".

В ходе военной репетиции над морскими просторами будут кружить стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации. Защитникам отечества предстоит отработать задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну. Вишенкой на торте станет проведение практических ракетных и артиллерийских стрельб.

При проведении крупного мероприятия будут неукоснительно соблюдаться все нормы международного права. Российское командование заблаговременно предупредило все соседние страны о подготовке маневров и заручилось их согласием. От греха подальше в первую неделю сентября районы проведения учений заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства. Гражданским судам в это время лучше не заходить в указанную акваторию.

Естественно, стартующие завтра маневры не могли обойтись без комментариев со стороны Министерства обороны США. В Пентагоне рассчитывают на то, что российские корабли в ходе учений будут вести себя "безопасно и профессионально".

"Мы в курсе сообщения СМИ о российских учениях. ВМС США традиционно присутствуют в Средиземном море и на мировых морских путях, и, как и любая другая страна, мы свободно действуем в международных водах", – заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Эрик Пэйхон.

Данные учения станут самыми крупными с момента начала российской военной операции в Сирии в 2015 году. Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин указал на то, что маневры являются плановыми, но у них есть один важный аспект, связанный с тем, что обстановка в восточном Средиземноморье в последнее время стала чересчур напряженной. Флоты стран НАТО увеличили свое присутствие в регионе, а в связи с наступлением сирийской армии в провинции Идлиб возможны провокации с применением химического оружия. Поэтому проверка сил ВМФ России жизненно необходима.

"Будет решаться комплекс задач. Наши корабли постараются отработать задачи и, естественно, по поиску подводных лодок, и по противовоздушной обороне, и по нанесению ударов по возможному противнику ракетным оружием, артиллерией и т.д. Наши военные – моряки, летчики – получат несомненный опыт взаимодействия, повышения своего мастерства в условиях, приближенных к боевым", – заявил специалист в эфире радио Sputnik.