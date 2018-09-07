Американцы придумали новую химатаку в Сирии
Правительство Башара Асада собирается использовать
химическое оружие в провинции Идлиб на северо-западе страны. С таким
утверждением выступил специальный советник госсекретаря США по Сирии Джим
Джеффри.
Чиновник заявил о том, что на подготовку применения запрещенного оружия указывает "большое количество данных". При этом он не уточнил, что именно имеется в виду. Джеффри также предупредил, что любые наступательные действия будут нежелательными и опрометчивыми, а наступление на провинцию спровоцирует новую многотысячную волну беженцев.
"Я уверен, что у нас есть весьма и весьма прочные основания предупреждать об этом", – приводит слова советника The Guardian.
О возможности новой гуманитарной катастрофы вовсю судачат в ООН. Эксперты организации предупредили, что решительное наступление правительственных войск на Идлиб, который остается под контролем незаконных вооруженных формирований, может вызвать новый наплыв беженцев. Со своих мест могут тронуться до 800 тысяч человек.
Соединенные Штаты настолько обеспокоены тем, что официальные власти Сирии имеют возможность установить контроль над всей территорией страны, что Белый дом в срочном порядке решил подкорректировать свою ближневосточную политику. Президент Дональд Трамп дал согласие на продолжение присутствия американских военных в стране и на усиление дипломатического давления для достижения целей Вашингтона в регионе.
"Новая политика заключается том, что мы не будем выходить (из Сирии) до конца года", – заявил Джеймс Джеффри в интервью The Washington Post. По словам чиновника, обновленная стратегия США подразумевает "более активный подход". Это будут "крупная дипломатическая инициатива" в ООН, применение новых санкций против Ирана и России, а также отказ Вашингтона от восстановления Сирии.
В материале издания отмечается, что смена политики во многом обусловлена сомнениями в том, готова ли будет Россия содействовать сокращению присутствия Ирана (который является главным раздражителем для США на Ближнем Востоке) в Сирии.
В Сирии находится около 2,2 тысячи американских военных. В их задачу отныне будет входить контроль над уменьшением иранского присутствия в регионе. Еще пять месяцев назад Трамп говорил, что хотел бы вывести американский военный контингент из Арабской Республики. Теперь же Вашингтон дает понять, что этого не произойдет, пока из Сирии не уйдут иранские и проиранские войска, а власть в стране не перейдет к силам, которые будут устраивать международное сообщество.
В настоящий момент в Идлибе сконцентрированы порядка 3,5 миллионов беженцев. Судьба региона может решиться во время встречи президентов Турции, Ирана и России, которая состоится сегодня в Тегеране.
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