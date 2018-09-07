Последний шанс: Эрдоган нашел способ разрешить конфликт в Сирии

Турецкий лидер озаботился судьбой сирийской оппозиции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на северо-западе Сирии, в общем в последнем убежище терроризма в Арабской Республике, необходимо объявить перемирие и приостановить атаки на эту провинцию. С таким предложением он выступил на проходящем сегодня в Тегеране саммите.

"Население Идлиба серьезно страдает, бомбежка представляет угрозу для них. Я имею в виду гражданское население. Потому что начинается здесь волна миграции. В конце концов, население устремило взгляды на нашу границу, они могут вновь подойти к ней. С одной стороны, перемирие, а с другой – меры, которые должны применить в отношении террористов", – цитирует РИА "Новости" Эрдогана.

Он отметил, что тегеранский саммит является последней возможностью в рамках астанинского процесса мирным путем решить проблему Идлиба.

Эрдоган указал на гибель множества турецких военных и на остающиеся риски в регионе, а также сообщил, что Турция больше не может принимать сирийских беженцев.



"Идлиб считается геополитическим не только для будущего Сирии, но и для обеспечения безопасности нашей страны... Турция решительно настроена продолжить свое присутствие в регионе до тех пор, пока в Сирии не будет обеспечена территориальная, политическая и социальная целостность", – подчеркнул он.

Не смог турецкий лидер не зацепить и Вашингтон, обеспокоившись попытками США "поддержать террористические организации в Сирии".

На предложение Эрдогана о перемирии откликнулся президент России Владимир Путин. Он заметил, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию.

"Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры и ИГИЛ (обе организации запрещены в РФ), что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", – сказал Путин.

Эрдоган тут же внес уточнение, отметив, что данный призыв – оставить оружие – касается не только "ан-Нусры", но и других организаций, всех террористов. Российский лидер поддержал своего турецкого коллегу.

Кроме того, на саммите Путин особо коснулся темы применения боевиками химоружия в Сирии, заявив, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами готовящихся провокаций со стороны экстремистов.

"Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии. Как представляется, именно на это направлены попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ. У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям", – приводит ТАСС слова главы РФ.

Путин добавил, что и отряды вооруженной сирийской оппозиции подключились к "антитеррористическим усилиям".

Напомним, провинция Идлиб в настоящее время остается единственным регионом Сирии, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, задействованных в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

