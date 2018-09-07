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Меркель встала на сторону России в Сирии

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Britta Pedersen
Политик поддержала действия Москвы в САР, несмотря на противоположную позицию США

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии. По ее мнению, антитеррористическая операция в Идлибе необходима.

"Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы", – цитирует Меркель издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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При этом канцлер обсудит эту проблему с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она отметила, что боевики пытаются защитить себя, прикрываясь местными жителями. Как отреагировал на заявление Меркель Дональд Трамп пока неизвестно.

Напомним, что американский президент выступил против атаки сирийских войск на Идлиб. Он также предупредил Москву, что в случае поддержки на территории страны начнется гуманитарный кризис.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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