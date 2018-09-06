Париж бросил вызов Дамаску

Эпизоды с применением химоружия не дают французам покоя. Однако их отсутствие озадачит страну еще больше.

"Конечно, Франция может ударить по Сирии. Они же не скрывают своих целей. Собственно, для них как раз отсутствие применения химического оружия – это плохой сценарий. Потому что тогда выяснится, что это придуманная история. Тогда не будет повода бить по сирийским объектам, которые контролируются Башаром Асадом, по сирийским войскам", – заявил член комитета по международным делам Совфеда РФ Олег Морозов в интервью "Федеральному агентству новостей".

Напомним, ранее Париж заявил, что начнет бомбить Сирию снова, если там применят отравляющие вещества.

Сенатор полагает, что Франция рвется на подмостки сирийского театра военных действий, чтобы "засветиться": мол, кроме Сирии, Турции, Ирана, США и России, есть еще и она.

"То есть с политической точки зрения, если ничего не случится, это будет такой политический пшик. Поэтому Запад нагнетает в расчете на то, что в том или ином виде эта провокация состоится. А там, пока разберутся, кто это сделал, можно будет и мускулами поиграть", – заключил политик.

О намерении французов стало известно из материала агентства Reuters, которое ссылалось на заявление главы генштаба их ВС Франсуа Лекуантра. Он предупредил о ракетном ударе по Сирии, если в арабском государстве не прекратятся случаи применения химоружия.