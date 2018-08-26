Минобороны РФ раскрыло подробности грядущей "химатаки" в Идлибе

В ближайшие двое суток по сирийской провинции Идлиб будет нанесен удар с целью инсценировки химической атаки на жителей. О деталях этой операции рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в Центр по примирению враждующих сторон поступили тревожные данные от местных жителей. Они сообщили, что в населенном пункте Забит в южной части зоны деэскалации были замечены англоговорящие специалисты, которые занимались подготовкой инсценировки атаки с применением хлора. "Химатаку" готовятся использовать в пропагандистских целях члены организации "Белые каски". По данным Минобороны, они планируют снять серию сюжетов о бомбардировке населенного пункта Кафер-Зайта.

"В самом <…> Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил", – цитирует Конашенков РИА "Новости".

Члены "Белых касок" должны будут заснять последствия "бомбардировки" и оказание помощи "пострадавшим". Видео планируется растиражировать через ближневосточные и западные СМИ. Конечная цель провокации – дестабилизация обстановки в Сирии и срыв урегулирования конфликта в арабской республике.



