"Белые каски" передали отраву боевикам

Химическая атака, которая произойдет в САР в ближайшее время, в очередной раз указывает на тесную связь коалиции Запада и террористов и продолжение их сотрудничества. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"…факт использования химического оружия будет однозначно интерпретирован США как действия (президента Сирии) Башара Асада", – цитирует его РИА "Новости".

Вопрос, воспользуются ли американцы этой провокацией для очередного удара по территории САР или все же разорвут отношения с террористами, пока остается открытым, отметил Коротченко.

Ранее стало известно, что "Белые каски" передали ядовитые вещества боевикам "Ахрар аш-Шам". Провокация намечается в сирийской провинции Идлиб. Восемь представителей организации отвезли отраву на склад, который используют боевики, сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Кроме того, часть отравляющих веществ позже перебросили в еще один населенный пункт на юге Идлиба, отмечает ТАСС.