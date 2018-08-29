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В Сирии готовят почву для провокации против России

Фото: GLOBAL LOOK press/Xu Dezhi/Xinhua
продолжениеНАТО берет на прицел корабли РФ
"Белые каски" передали отраву боевикам

Химическая атака, которая произойдет в САР в ближайшее время, в очередной раз указывает на тесную связь коалиции Запада и террористов и продолжение их сотрудничества. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"…факт использования химического оружия будет однозначно интерпретирован США как действия (президента Сирии) Башара Асада", – цитирует его РИА "Новости".

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Вопрос, воспользуются ли американцы этой провокацией для очередного удара по территории САР или все же разорвут отношения с террористами, пока остается открытым, отметил Коротченко.

Ранее стало известно, что "Белые каски" передали ядовитые вещества боевикам "Ахрар аш-Шам". Провокация намечается в сирийской провинции Идлиб. Восемь представителей организации отвезли отраву на склад, который используют боевики, сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Кроме того, часть отравляющих веществ позже перебросили в еще один населенный пункт на юге Идлиба, отмечает ТАСС. 

Виктория БАЛАЯН
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