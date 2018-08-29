Альянсу не нравятся фрегаты с "Калибрами"

Увеличение российской военной группировки в Средиземном море до 10 кораблей и 2 подлодок не могло остаться незамеченным в НАТО.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску назвала в интервью израильской газете Haaretz силы ВМФ РФ в Средиземном море значительными, особенно отметив несколько кораблей, вооруженных современными крылатыми ракетами "Калибр".

"А поскольку многие участники альянса имеют границы в Средиземном море, НАТО постоянно мониторит ситуацию и военно-морскую деятельность в регионе, в том числе со стороны России", – заявила Лунгеску.

В настоящее время Средиземное море фактически находится под контролем 6-го флота США с авианосцами и огромными десантными кораблями и эсминцами. По сравнению с этим мощным кулаком даже сегодняшняя группировка ВМФ РФ выглядит довольно скромно, и естественно, находится под постоянным наблюдением американских моряков.

Лунгеску хорошо об этом знает, поэтому абсолютно спокойна. Она лишь дипломатично предостерегла участников конфликта в Сирии от дальнейшей эскалации, которая и так привела к гуманитарной катастрофе.



Ранее в Минобороны РФ заявили, что США готовят очередной удар по Сирии под предлогом применением Асадом химического оружия. В Москве утверждают, что в сирийском Идлибе подконтрольные американцам боевики запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят соответствующую провокацию.

Ранее во время ударов США по сирийскому аэродрому Шайрат и по Дамаску Россия не вмешивалась, хотя также стягивала силы в Средиземное море. Вероятно, существует определенная черта, которую США пока не перешли, и сторонам пока удается избегать прямого столкновения.



