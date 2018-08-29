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Лавров заявил о провале плана США по Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Xu Dezhi
Вашингтону не удалось свергнуть главу Республики Башара Асада

Внешняя политика Соединенных Штатов впервые за долгое время дала сбой – им так и не удалось уничтожить несговорчивых лидеров других государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

По словам Лаврова, кто бы ни возглавлял Белый дом, Америка всегда ставила перед собой цель – устранить "неугодные им режимы". Российский дипломат подчеркнул, что эта цель для США всегда была важнее любой другой гуманистической задачи, например, борьбы с терроризмом.

И если в Ираке и Ливии американцам удалось установить ручную власть, то в Сирии этот план потерпел крах.

"Сказал бы я уже более правильно, пытались сделать в Сирии. Этого у них не получилось…" – цитирует Лаврова RT.

Он назвал действия Вашингтона "эгоистическими" играми в геополитику, которая вредит урегулированию конфликта в регионе.

Относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб Лавров высказался предельно жестко: "Этот гнойник необходимо ликвидировать". Именно в этом районе находится большой очаг терроризма, сказал глава МИД РФ, передает РИА "Новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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