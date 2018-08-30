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США готовят страшный удар по Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеРоссия собирает флот против Америки
Очередная провокация может похоронить надежды на мир на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Америка нанесет удар по Сирии, это обрушит мирный процесс в регионе.

Захарова подчеркнула, что в настоящее время активно готовится инсценировка применения войсками правительства Сирии химического оружия в зоне Идлиба. По словам дипломата, это делается для того, чтобы США ударили ракетами по правительственным войскам.

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"Этим Соединенные Штаты Америки отбросят назад все проведенные меры по сирийскому мирному урегулированию. И в этом нужно отдавать отчет", – приводит РИА "Новости" слова Захаровой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в Сирии обычная американская внешняя политика дала сбой. Политолог Андрей Кошкин согласился с мнением российского министра Лаврова и подчеркнул, что Белый дом рассматривает новую химическую провокацию как определенный реванш. "Соединенные Штаты намерены взять реванш, они готовы провести очередную химическую провокацию в надежде на то, что их акт возмездия вновь дестабилизирует ситуацию в стране", – отметил политолог в комментарии РИА ФАН.  

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на встрече с представителями Государственного департамента предостерег США от военной агрессии в САР, сообщает РИА ФАН.

Валентина МАЙОРОВА
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