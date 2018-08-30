Американским авианосцам может не поздоровиться

Россия начинает масштабные учения в Средиземном море. Перед этим Москва значительно увеличила число боевых кораблей в регионе, мотивируя это возможными ударами США по Сирии, в том числе из акватории Средиземноморья. Таким образом, Москва дает понять США, что Вашингтону придется с ней считаться, а действовать так, как хочется, скорее всего, не получится.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источники в Минобороны, учения пройдут с 1 по 8 сентября. В них примут участие не только корабли и подлодки, но и самолеты ВКС РФ.

В маневрах задействуют 25 кораблей и судов обеспечения Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Возглавит эскадру ракетный крейсер "Маршал Устинов", вооруженный мощнейшими противокорабельными ракетами П-1000, которые можно оснастить ядерными боеголовками.

Со стороны ВКС будет 30 самолетов дальней, военно-транспортной и морской авиации, включая ракетоносцы Ту-160М, истребители Су-33 и Су-30СМ, а также противолодочные Ту-142МК и Ил-38.

В последний раз столь масштабные учения в Средиземном море проходили, пожалуй, в советское время, когда 5-я эскадра ВМФ СССР противостояла 6-му флоту США. На американских авианосцах тогда базировались палубные бомбардировщики с ядерным оружием, которые угрожали юго-западной части Советского Союза.

Теперь США угрожают прежде всего официальному Дамаску, являющемуся союзником Москвы, а также российским базам "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии. "Тартус" уже переделывают из пункта материально-технического обеспечения в полноценную базу, то есть Россия фактически возвращается в Средиземноморье.

Ранее в НАТО уже высказали обеспокоенность нахождением в регионе современных российских фрегатов с "Калибрами", но группировка, которая будет действовать в Средиземном море в первую неделю сентября, может нанести 6-му флоту очень серьезный урон. В настоящее время США готовят удар по Сирии в связи с якобы готовящейся новой химической атакой Асада. Однако масштабные российские учения в Средиземноморье могут внести определенные коррективы в эти планы.