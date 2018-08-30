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Россия предупредила Запад: Не играйте с огнем в Идлибе

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
На Смоленской площади указали, как террористы используют регион против армии САР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очень жесткой форме предупредил западные страны, чтобы они не провоцировали ситуацию на северо-западе Сирии. С таким призывом он выступил сегодня после переговоров с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом.

"Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем", – цитирует ТАСС Лаврова.

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По его словам, сейчас Идлиб террористы используют для атак на правительственные войска и российскую авиабазу "Хмеймим", что является неприемлемым. При этом и Москва, и Дамаск констатируют освобождение от боевиков большей части территории САР.

"Остаются задачи ликвидации пока еще сохраняющихся террористических очагов, прежде всего в районе зоны деэскалации "Идлиб", – отметил глава российской дипломатии.

По информации министра, в настоящее время идут переговоры с теми вооруженными оппозиционерами, которые хотят отмежеваться от запрещенной в РФ террористической группы "Джебхат ан-Нусра", чтобы вступить в диалог с правительством страны. "У нас нет каких-то искусственных сроков. Это надо сделать как можно скорее", – добавил Лавров.

В свою очередь Муаллем сообщил, что Дамаск располагает фактами о десятках детей, похищенных участниками организации "Белые каски" для использования их в инсценировках последствий химатаки.

"По нашим данным, они недавно похитили 44 ребенка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием", – приводит слова сирийского дипломата RT.

Напомним, ранее сегодня посол России в США Анатолий Антонов сообщил о том, что спецслужбы Великобритании готовят провокацию с возможным применением химоружия в Идлибе. По его мнению, это может стать поводом для нанесения Вашингтоном, Лондоном и Парижем совместного авиаудара по Сирии.

Также в четверг на своем традиционном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о появлении в Twitter пропагандистского проекта с 6-летней девочкой Халой, якобы живущей в Идлибе. Задачей этого аккаунта, считает наш дипломат, может стать информационное обеспечение ударов стран Запада по САР после возможной инсценировки химатаки в данной сирийской провинции.

"Какое внимание к ребенку! Это же единственный ребенок в Идлибе, к которому нужно приковать внимание всего международного сообщества, а? И еще нас учат и рассказывают, что мы пропаганда. Вон оно, как нужно работу строить, вот, что такое настоящая пропаганда. Триста пятьдесят подписчиков у ребенка, среди которых – пять ведущих мировых СМИ!" – подчеркнула Захарова.

Елена УСОВА
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