Дамаск снова под обстрелом

Воздушной атаке подвергся пригород сирийской столицы самолетами ВВС Израиля.

Об этом пишет Times of Israel.

В результате удара взорвался склад с боеприпасами, который располагался близ аэродрома "Меззе", сообщил источник РИА "Новости" в спецслужбах арабской республики.

Впрочем, источник SANA заявил, что взрыв на склад взорвался из-за короткого замыкания.







