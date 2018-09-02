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Воздушной атаке подвергся пригород сирийской столицы самолетами ВВС Израиля.
Об этом пишет Times of Israel.
В результате удара взорвался склад с боеприпасами, который располагался близ аэродрома "Меззе", сообщил источник РИА "Новости" в спецслужбах арабской республики.
Впрочем, источник SANA заявил, что взрыв на склад взорвался из-за короткого замыкания.
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