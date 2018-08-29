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На Каспии показали защиту от "Томагавков"

Фото: multimedia.mil.ru
Моряки применили ноу-хау

На Каспии российские моряки начали отрабатывать новый тактический прием "Стена", который предусматривает в том числе отражение крылатых ракет, в частности американских "Томагавков". Все это происходит на фоне напряженной ситуации в Средиземном море, откуда в любой момент ВМС США могут нанести удар по сирийским войскам под предлогом готовящейся химической атаки.

Кроме боевых кораблей, в маневрах участвуют авиация и средства ПВО. Как заявил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, особая система построения кораблей и самолетов разведывательной и истребительной авиации вместе с возможностями береговых средств ПВО позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей, в том числе крылатых ракет.

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Кроме того, по словам Астафьева, новый прием "Стена" открыл новые возможности загоризонтной РЛС "Подсолнух-Э", а также способы применения на море ЗРК "Бук-М3". Стоит отметить, что точные технические характеристики версии "Подсолнух-Э" для ВС РФ держатся в секрете. А лучший из экспортных вариантов обнаруживает самолеты на дальности 200-500 км на высоте от 5 метров.

Фото: multimedia.mil.ru

То есть теоретически может обнаруживать низколетящие крылатые ракеты и наводить на них "Бук-М3". Эффективность этого ЗРК уже была доказана на противокорабельных ракетах, летящих на высотах до 5 метров. Однако с "Томагавками" комплекс по понятным причинам дела еще не имел, поэтому выводы делать сложно.

Александр ИЛЬИН
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