Бомбы наготове: США через Россию угрожают Асаду

Американцы придумали новый повод, чтобы ударить по Сирии

Власти САР продолжают освобождение занятых боевиками территорий. Велика вероятность, что при проведении операций сирийская армия применит химическое оружие. Такое мнение высказала американская сторона. Правда, конкретными фактами эти слова, как зачастую бывает, не подтверждаются. Прозвучало туманное "есть информация". Однако США считают данные из неназванного источника достаточными, чтобы снова сбросить бомбы на территорию Сирии.

О "мощных военных действиях", которыми Дамаску ответит Вашингтон, заявил советник американского лидера Дональда Трампа Джон Болтон. Позицию Штатов по ситуации в Сирии он обозначил на встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Об этом пишет агентство Bloomberg cо ссылкой на собственные источники.

Тем временем в российском Минобороны рассказали о подготовке удара. США перебросили в Персидский залив эсминец"The Sullivans". На его борту – 56 крылатых ракет. Также на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре переместился стратегический бомбардировщик В-1В, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Также Конашенков рассказал о готовящейся провокации. Террористы завезли восемь емкостей с хлором вв город Джиср эш-Шугур. По информации из нескольких источников, планируется очередной спектакль с участием ряженых – якобы представителей "Белых касок", которые должны "пострадать", передает RT.

Напомним, переговоры Болтона и Патрушева прошли в Женеве в четверг, 23 августа. Подписание заявления по итогам встречи сорвалось. Американцы захотели, чтобы в документе упоминалось о приписываемом Москве пресловутом вмешательстве в выборы в США.

"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения", – сообщил Патрушев.